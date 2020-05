Ein Kulturraum, eine Geschichte

Heute ist Bad Leonfelden eine Kurstadt. In der Geschichte ist sie groß geworden, weil sie an einer wichtigen Verbindung von Linz nach Böhmen lag. Vor allem profitierte die Kleinstadt ebenso wie das benachbarte Freistadt von den Salztransporten aus dem Salzkammergut und den Alpen in den Norden der Habsburgermonarchie. Da Böhmen selbst über kein Salz verfügte, waren diese Transporte lebenswichtig. Ohne Salz konnten tierische Lebensmittel nicht haltbar gemacht werden.

Die Landesausstellung in den ehemaligen Eybl-Häusern und im ehemaligen Bürgerspital zeichnen diese Wege nach. Straßen waren nicht nur Verbindungen, sondern es gab auch das Negative. Armeen wurden darauf geführt. Leonfelden stand immer wieder im Zentrum kriegerischer Attacken. Aus dem Norden kamen im 15. Jahrhundert hussitische Streitkräfte. Die Hussiten waren religiöse Rebellen, deren Führer Jan Hus 1415 beim Konzil von Konstanz auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden war. In der Ausstellung ist zum Beispiel eine Kollektion hussitischer Kampfstreitwagen zu sehen. Die Wagen wurden zu Wagenburgen zusammengestellt, damit sich die Angreifer müde liefen. Dann öffnete sich der Kreis, die Geschütze gingen in Stellung, der Gegenangriff startete.

Der 30-jährige Krieg (1618-1648) spielte auch eine gewisse Rolle. Die Schwedenschanzen gibt es heute noch. Eine Bauernstreitmacht wurde geschlagen. Bei Haslach wurden Armbrustspitzen, Bolzen von Armbrüsten und Eisenspitzen ausgegraben, die in der Ausstellung gezeigt werden.

Wer damals auf den Straßen unterwegs war, lebte gefährlich. Wo Wald und verlassene Gebiete zu durchqueren waren, gab es Räuber, desertierende Soldaten und anderes Volk.

Ein Kriminalwissenschafter hat alle Gaunerzeichen der damaligen Zeit, die ihm in seiner 40-jährigen Karriere untergekommen sind, auf einer Tafel aufgemalt. Drei Haxen heißen zum Beispiel: Hier kommt jeden Dienstag ein Kaufmann vorbei, den man ausrauben kann. Reisende waren auch anderweitig gefährdet. Zum Beispiel durch Bären, Wölfe oder dass beispielsweise die Bremsen der Wagen nicht funktionierten.

Der Staat tat einiges, um die Straßen sicherer zu machen. Auf einige Verbrechen stand die Todesstrafe. Er kassierte aber auch Zölle für die Benutzung – ähnlich wie heute, nur dass die Unterbrechungen häufiger waren. Wollte ein Händler über eine Brücke, musste er Maut zahlen. Die Ausstellung zeigt das 20. Jahrhundert als gemeinsames Haus der Monarchie – ein Vielvölkerstaat, der schon Aspekte der Zerrissenheit aufwies. Die Einheit des Landes wurde unter anderem repräsentiert durch eine adelige Oberschicht und den Beamtenapparat. Der Erste Weltkrieg ist der Schlusspunkt der Habsburgischen Monarchie.