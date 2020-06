„Ein ,Geht nicht‘ gibt es nicht“

Marias

Leben hat sich anders entwickelt. Sie kam mit 14 ins Internat nach Krems, an die Höhere Bundeslehranstalt für Fremdenverkehrsberufe. In den Ferien musste sie Praktika machen, die sie unter anderem in dieund nachführten. Das hat ihr gefallen, denn „auf Urlaub fahren hat es bei uns nicht gegeben“.

Nach dem Besuch bei ihrer Schwester kehren wir in Marias Elternhaus zurück. Die Leberknödelsuppe und der Schweinsbraten sind fertig, der Vater ist zurück vom Revier. Auf die Begrüßung „Grüß Gott, Herr Präsident“ folgt seine Klarstellung: „Präsident gibt es nicht, ich bin der Willi Sauer.“ Seine Laufbahn ist beeindruckend. Seit 52 Jahren ist er in den verschiedensten Funktionen tätig: Zehn Jahre als Gemeinderat, zehn Jahre als Vizebürgermeister, sechs Jahre im Landtag, sechs Jahre im Nationalrat. Seit acht Jahren ist er Präsident des Roten Kreuzes in Niederösterreich. Weiters war er stellvertretender Landesjägermeister und österreichweiter Obmann der Rinderzüchter.