Ein Fuß im Gummistiefel, einer im Marketing

Biobauern seien durch ihre spezielle Vermarktung gewissermaßen in einer Sonderposition, so Günter Achleitner, der auf seinem Biohof in Eferding 100 Hektar bewirtschaftet.

Die Entscheidung, den elterlichen Betrieb auf biologischen Anbau umzustellen, sei für ihn und seine Gattin Ilse im Jahr 1990 eine leichte gewesen – und habe sich trotz Unkenrufen ausgezahlt. „Auch wenn das damals noch nicht so populär war wie heute, kam für mich nie etwas anderes infrage." Ein riesiger Biopalast an der Eferdinger Bundesstraße und rund 5000 Haushalte in Oberösterreich, Salzburg und Teilen Niederösterreichs, die ihre prall gefüllte „Biokiste" ins Haus geliefert bekommen, geben dem Paar recht. Gemeinsam mit der Firma Biogast beliefert Achleitner seit 2010 den Großhandel.

Das alles wäre in Eigenregie nicht möglich, weiß der 52-jährige gelernte Gärtner. „In der heutigen Zeit muss man seine Fühler ausstrecken. Vielfalt ist für den Konsumenten entscheidend, da braucht man kompetente Partner." Rund 100 Biobauern aus ganz Österreich beliefern das Eferdinger Unternehmen. Am eigenen Hof werden Salate, Kohlgemüse, Paprika und Spinat gezogen. Die Familie Achleitner stehe „mit einem Fuß im Gummistiefel" und mit dem anderen in der Vermarktung.