Eigentümer sagt Pläne für Hitlerhaus ab

Geschichtsträchtiges, 800 Quadratmeter großes Stadthaus im Zentrum von Braunau am Inn für monatlich 4700 Euro zu vermieten.“

So ähnlich könnte das Angebot lauten, würde das Innenministerium in der Zeitung inserieren. Der Haken: In dem Haus mit der Adresse Salzburger Vorstadt 15 hat 1889 Adolf Hitler das Licht der Welt erblickt. Seit drei Jahren steht es leer, und die Eigentümerin erwies sich in dieser Zeit als wenig kooperativ. „Es ist uns nicht gelungen, eine Neunutzung zu finden. Also müssen wir jetzt unsere Perspektiven erweitern“, begründet Karl-Heinz Grundböck, Sprecher des Innenministeriums, die Suche nach einem Nachmieter.

Der Plan, Büros der Volkshochschule und der Volkshilfe einzurichten ( der KURIER berichtete), ist an der Eigentümerin Gerlinde P. gescheitert, bestätigt er. Sie habe dem Nutzungskonzept, das ihr bereits im Juni vorgestellt wurde, nicht zugestimmt. Auch auf wiederholte Kaufangebote sei die ältere Dame nicht eingestiegen.