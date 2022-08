Eigennutz oder Solidarität?

Es könnte in den Wohnungen und Häusern nur mehr 19 Grad warm sein, sollte Kriegsfürst Wladimir Putin Europa tatsächlich das Gas abdrehen. So fordern so manche (ober-) österreichische Politiker ein Ende der Sanktionen gegen Russland. Mit dem Argument, sie schadeten Europa mehr als Putin. Möglicherweise ist es tatsächlich so, dass der Westen im Spiel um die Sanktionen und Gegensanktionen momentan die schlechteren Karten hat. Aber die Experten sind sich einig, dass Russland mittel- und langfristig unter dem westlichen Boykott leidet.

Der Krieg in der Ukraine wird dadurch nicht entschieden. Das militärische Schlachtfeld entscheidet. Deshalb ist die Unterstützung mit Waffen für die Ukraine das Um und Auf. Die tapferen Ukrainer haben die Kraft, die russischen Berserker mit entsprechender militärischer und finanzieller Kraft aus dem Land zu werfen. Deshalb ist es völlig verfehlt, wenn beispielsweise der freiheitliche Präsidentschaftskandidat Walter Rosenkranz die militärischen Transporte durch Österreich kritisiert. Oder wenn sich SPÖ-Landesparteisekretär Florian Koppler gegen die Lieferung von schweren Waffen an die Ukraine ausspricht. Wer will, dass die Ukraine in der Verteidigung ihres Landes erfolgreich ist, muss es mit den besten Waffensystemen unterstützen.