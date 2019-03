„Eigenes Handy solange wie möglich hinauszögern“

20 Jahre Erfahrung hat Alexander Geyrhofer in seinem Buch gebündelt. „Kinder sicher im Internet. Die digitalen Gefahren für unsere Kinder und wie wir sie davor schützen können“ erscheint dieses Wochenende. Nach zwei Jahrzehnten in der Kriminalprävention Jugendgewalt und Internetkriminalität ist er an seinen Heimatposten in Schörfling am Attersee zurückgekehrt.