Eigene Welt mit unzähligen Bildern

Wie ist das berufliche Verhältnis der beiden zueinander? "Jeder geht hauptsächlich seine eigenen Wege, wir reden darüber immer weniger. Manchmal fragt man den anderen um seine Meinung, das ist aber kein langer Austausch." Die beiden kennen sich seit ihrem Studium an der Akademie der bildenden Künste in Wien. Wie war das beim ersten Mal? "Das hat so ergeben. So genau weiß ich das jetzt auch nicht mehr." Und heute? "Wenn man so lange beisammen ist, kennt man alle Seiten. Wir schätzen uns gegenseitig. Wir sind beide ganz glücklich und zufrieden. Gerade heute ist es nicht mehr so selbstverständlich, das man immer noch in Harmonie zusammen sein kann." Er erinnere sich an ein Gespräch während des Studiums in Wien mit dem Bilderankäufer vom Kulturamt der Stadt, der zu ihnen gesagt habe, Künstlerehen seien etwas ganz Problematisches. "Seine düsteren Zukunftsvisionen sind nicht eingetreten und werden nicht eintreten."