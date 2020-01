Eigene Ausstellung: „Ich bin voller Freude!“

Sie strahlt in sich hinein, beobachtet aufgeregt die Menschen, die zur Eröffnung ihrer Ausstellung „dasbinich“ in der Galerie Kulturformen auf dem Linzer Pfarrplatz gekommen sind. „ Magdalena wurde mit einem Entwicklungsdefizit im Stammhirn geboren und sie hat Epilepsie. Trotzdem haben wir schon früh festgestellt, dass sie sich künstlerisch sehr gut ausdrücken kann“, erzählt Caroleina Zehetner, die Mutter der 27-Jährigen. Magdalena kann lesen, schreiben und versteht alles, was man mit ihr redet. Nur das Sprechen erfordert viel Kraft, oft fehlen die Worte. Sie ist seit 2016 in der Kunstwerkstatt der Diakonie in Gallneukirchen tätig.