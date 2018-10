Ehemalige Weltverbesserer nachhaltig erfolgreich

Die Textil-, die Kissen-, die Matratzenproduktion, die Sofa- und die Kosmetikproduktion sind nun hier. Die Möbelproduktion findet seit jeher mit rund 50 Mitarbeitern in Kärnten statt, in der Nähe von Bad Bleiburg.

„Wir wollen Mensch, Natur und Wirtschaft verbinden“, erklärt Mehrheitseigentümer Reinhard Kepplinger dem KURIER seine Unternehmensphilosophie. Sie kreist um die Begriffe Natürlichkeit, Verantwortung, Freiheit, Qualität und Nachhaltigkeit. „Wir zeigen, dass wir uns mit unserem alternativen Produktionsstil auch im kapitalistischen System erfolgreich bewegen können. Ohne von Gewinnmaximierung getrieben zu sein.“

Die Firma stellt mehr als 6500 ökologisch und fair produzierte Produkte her, die über Kataloge, das Internet und je sieben Stores in Deutschland und Österreich vertrieben werden. Die 420 MitarbeiterInnen sind am Gewinn beteiligt, die Arbeitszeiten flexibel, der Mindestlohn wurde 2017 auf 1700 Euro angehoben. Im Geschäftsjahr 2017/18 wurden erstmals mehr als 50 Millionen Euro erwirtschaftet. Auch bei der Finanzierung arbeitet die Grüne Erde alternativ. Sie setzt auf Crowdfunding. Rund 1800 private Darlehensgeber stellen 11,6 Millionen Euro zur Verfügung.

Begonnen hat Kepplinger seine Laufbahn in den frühen 1980-er Jahren. Er r war Alternativreferent der Linzer Hochschülerschaft, Kuno Haas der Vorsitzender. Die beiden taten sich zusammen, eine Gemeinschaft, die bis heute hält. Sie erwarben Anfang der 1990-er Jahre die Grüne Erde von Karl Kammerhofer, der sie Anfang 1980 gegründet hat. Heute hält Kepplinger zwei Drittel, Haas ein Drittel.