Eferding: Kleiner Bezirk mit großen Stärken

Laut Landesstatistiker Michael Schöfecker weist der Bezirk mit 3,5 Prozent ein beachtliches Wachstum auf. Auch der Wanderungssaldo von 675 Personen ist positiv. Davon haben alle Gemeinden profitiert – besonders jene, die um Eferding und im Einzugsbiet von Linz liegen.

Die Bezirkshauptstadt, Fraham, Hinzenbach und Pupping liegen günstig an der Route der neuen Umfahrung, die im Herbst Spatenstich hat. Einige Firmen hätten bereits Interesse an Grundstücken bekundet. Diese Gemeinden teilen sich bereits ein Inkoba-Gebiet. Futterneid gebe es keinen, so Stadelmayer. „Wir ziehen an einem Strang", bestätigt Hubert Schlucker aus Pupping, einer traditionell landwirtschaftlichen Gemeinde. Durch die interkommunale Kooperation gleiche man das Manko an Arbeitsplätzen im eigenen Gemeindegebiet aus, erklärt Schlucker.

Ähnlich ist die Situation in Fraham. „Zu uns ziehen viele Städter, die das Landleben schätzen. Zum Arbeiten pendeln sie aber aus", sagt Bürgermeister Harald Schick. Auch er sieht eine Chance in der Umfahrung.

Entspannt sieht man die Lage in Alkoven. „Wir haben uns damit abgefunden, eine Wohngemeinde zu sein", sagt Bürgermeister Gabriel Schuhmann. Ebenso in Scharten. Dort gab es in der Vergangenheit ein leichtes Minus, künftig soll es aber deutlich aufwärts gehen. Die geologische Lage lasse es nicht zu, dass sich größere Betriebe ansiedeln. Triebfeder ist und bliebt also die Lebensqualität, so Amtsleiter Peter Brandmayer. „Wir werden weiter wachsen, weil wir eine unschlagbar schöne Natur bieten", betont er. Die Grundpreise in Toplagen werden auf über 100 Euro geschätzt.