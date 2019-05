Edtstadler wirbt um Vorzugsstimmen: „Bin halbe Oberösterreicherin“

Sie habe ihre Ausbildung als Richterin teilweise bei der Oberstaatsanwaltschaft am Linzer Oberlandesgericht absolviert. „Ich glaube, ich kenne die Mentalität ganz gut.“ Wie ist sie? „Gemütlich. Ich habe mit den Oberösterreichern immer gut können. Das taugt mir.“

Ein Europa mit einer Stimme

Viele Menschen tun sich schwer, die Europa-Positionen der einzelnen Parteien, geschweige denn der einzelnen Kandidaten einzuordnen. Wie sieht Edtstadlers Zuordnung aus? „Wir brauchen ein starkes Europa, das mit einer Stimme spricht. Es kann nur von starken Mitgliedsstaaten geprägt sein. Wir unterscheiden uns hier klar von den Neos, die mit den Vereinigten Staaten von Europa einen Einheitsbrei wollen. Die FPÖ sitzt mit Vilimsky & Co in einem Boot mit Le Pen und der AfD, die die EU zerstören wollen. Die Grünen kämpfen gegen das Versinken in der politischen Bedeutungslosigkeit. Sie haben mit dem Klimawandel nur ein Thema, das auch wir vertreten.“ Die SPÖ trete für eine Sozial-Union ein. „Wer soll das bezahlen?“ Die Sozial-Kompetenz soll bei den Nationalstaaten verbleiben.

Kommissarin?

Zur Frage, ob sie EU-Kommissarin werden wird, meint sie, das sei eine Spekulation der Medien. Es habe bisher keine Gespräche gegeben, jetzt werde erst einmal gewählt.