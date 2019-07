E-Taxi-Offensive : „Dicke Luft“ um Bevorzugung am Standplatz

Bis zum Juli nächsten Jahres müssen die Linzer Taxi-Unternehmen 70 ihrer ältesten und stinkendsten Fahrzeuge abstellen. Die Linzer Luft muss sauberer werden, sonst drohen EU-Strafen. Mit einem Förderpaket wollen Land OÖ und Stadt Linz den Taxi-Firmen helfen , möglichst viele ihrer 430 Wagen gegen Elektro- und Hybrid-Autos auszutauschen. Doch über die Vorgangsweise bei der Eingliederung der sauberen E-Taxi-Flotte in den Tagesbetrieb herrscht dicke Luft in Linz.

„Wir sind kooperativ und wissen um unsere Vorreiterrolle. Doch eine Bevorzugung der E-Taxis an den Linzer Standplätzen können wir nicht akzeptieren“, kündigt Gunter Mayrhofer, Spartenobmann der OÖ Wirtschaftskammer, massiven Widerstand an. Es geht um ein geplantes Splitting der Linzer Taxi-Standplätze. Demnach dürfen sich die Chauffeure von E-Taxis gleich an zwei oder drei reservierten Plätzen vor ihren Kollegen mit Autos mit konventionellem Antrieb aufstellen. Sie kommen so bei den Kunden ohne viel Wartezeit zum Zug. Diese Bevorzugung, die die Stadt Linz verordnen will, verstoße gegen die fest eingefahrene Betriebsordnung im Taxi-Gewerbe, meint Mayrhofer. „Ich fürchte, da wird es einen Aufstand geben. Das ist für Betriebe existenzbedrohend“, meint er. Innerhalb der Taxi-Branche in Linz brodle es.