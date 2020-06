Polizei sprengte Suchtgiftring

Es war die Anzeige einer Mutter, durch die der Kriminalfall ins Rollen gebracht wurde. "Sie war verzweifelt, dass ihre Tochter ins Drogenmilieu abgerutscht ist", erklärt Chefinspektor Günther Hollin, stellvertretender Bezirkspolizeikommandant von Rohrbach. Über einen Spitznamen und mit der Hilfe von Informanten konnte ein Verdächtiger ausgeforscht werden. "Wir haben dann festgestellt, dass es sich um ein ganzes Drogen-Netzwerk handelt."

In monatelangen Ermittlungen gelang es den Kriminalbeamten der Einsatzgruppe Nord, unterstützt vom Landeskriminalamt, den Mühlviertler Suchtgiftring auszuhebeln. Dieser soll wiederholt Crystal Meth mit einem Reinheitsgehalt von 80 Prozent und andere illegale Substanzen aus Tschechien importiert und in OÖ verkauft haben. Bei einer Schmuggelfahrt wurde schließlich ein 57-jähriger Rauchfangkehrer aus Ulrichsberg auf frischer Tat ertappt. "Er hatte 30 Gramm Crystal Meth bei sich, die er zuvor in Südböhmen eingekauft hatte", sagt Chefinspektor Hollin. Dem Mann konnten mindestens sechs Beschaffungsfahrten, bei denen er verschiedene Grenzübergänge benutzt haben soll, nachgewiesen werden. "Er hat dabei rund 100 Gramm Crystal Meth geschmuggelt."