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Oberösterreich

Kokain-Handel in Wels: 30-Jähriger festgenommen

Ein 30-jähriger Tschetschene aus dem Bezirk Grieskirchen wurde wegen Verdachts auf Drogenhandel festgenommen.
07.08.2026, 11:46

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Ein Polizist in Uniform geht an einem silbernen Polizeiauto mit blauen und roten Streifen vorbei.

Ein 30-jähriger tschetschenischer Staatsangehöriger aus dem Bezirk Grieskirchen ist am 7. Mai 2026 von der Polizei festgenommen worden. Der Mann steht dringend im Verdacht, in den Bezirken Grieskirchen und Ried sowie in der Stadt Wels mit Drogen gehandelt zu haben. Ermöglicht wurde die Festnahme durch umfangreiche Ermittlungen der koordinierten Kriminaldienste der Bezirke Grieskirchen/Eferding und Ried.

Kilogramm Kokain und Cannabis sichergestellt

Dem Tatverdächtigen wird vorgeworfen, mindestens etwa 1,6 Kilogramm Kokain sowie rund 200 Gramm Cannabis gewinnbringend an zahlreiche Abnehmer weiterverkauft zu haben. Als Tatgebiet werden die Bezirke Grieskirchen und Ried sowie die Stadt Wels genannt. 

Die Ermittlungen erfolgten durch die koordinierten Kriminaldienste der Bezirke Grieskirchen/Eferding und Ried.

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Einlieferung in Justizanstalt Wels

Nach seiner Festnahme wurde der 30-Jährige nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wels in die Justizanstalt Wels eingeliefert. Gemäß der Unschuldsvermutung gilt der Mann bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.

Blaulicht Oberösterreich
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