Legionellen-Ausbruch in Linz: 14 Fälle registriert

Für Bakterien, sogenannte Legionellen, in den Wasserleitungen ist derzeit Hochsaision. So ist laut einem Bericht der Kronen Zeitung in Linz und im Bezirk Linz-Land aktuell eine ungewöhnlich hohe Zahl von Legionellen-Erkrankungen verzeichnet worden. Allein in den vergangenen zwei Wochen sollen demnach in Linz 14 Fälle registriert worden sein.

Für Verdachts- und Krankheitsfälle im Zusammenhang mit Legionellen gibt es in Österreich eine Meldepflicht. Auch im Kepler Universitätsklinikum seien laut dem Bericht mehrere Patienten mit betroffen. Einige der Erkrankten werden auf der Intensivstation betreut, teils mit schweren Lungenerkrankungen. Üblicherweise gebe es lediglich einige Fälle im Jahr, so Ulrich Püschel, Linzer Gesundheitsdirektor zur Krone. Man suche derzeit gemeinsam mit der AGES nach der Ursache des Ausbruchs. Ein örtlichen Zusammenhang zwischen den Erkrankungen konnte bisher nicht festegestellt werden, heißt es weiter.