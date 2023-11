Drei mal mit Auto angefahren: 12,5 Jahre Haft

Der Angeklagte soll am Tag der Tat drei starke Beruhigungstabletten (Benzodiazepine) am Morgen und erneut drei am Nachmittag zu sich genommen haben. Zudem machte der 36-Jährige eine Therapie gegen Flugangst und nahm Anti-Depressiva. Zum Tatzeitpunkt wurden bei ihm 1,6 Promille gemessen.

Gutachten sagt: Er ist schuldfähig

Durch die fehlende Erinnerung des Mannes forderte die Verteidigung das Gutachten an, um mögliche Wechselwirkungen abzuklären.

Bei einer Unzurechnungsf√§higkeit k√∂nne man keiner Handlungskette mehr folgen. "Der Beschuldigte hat mehrere Aktionen durchgef√ľhrt und ist im Anschluss etwa acht Kilometer unfallfrei nach Hause gefahren. Er war in der Lage, die Situation zu erfassen und schl√ľssig zu handeln", erkl√§rte die Gutachterin Adelheid Kastner.

Die Sachverständige kam zu dem Schluss, dass der Angeklagte keine Bewusstseinsstörung hätte und deshalb schuldfähig sei.