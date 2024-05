Weltrekordversuch in Braunau: 87 Zwillingspaare an einem Tisch

Am Donnerstag wurde gemeinsam ein Weltrekordversuch unternommen - 87 eineiige und zweieiige Zwillingspaare versammelten sich an einer Festtafel.

Strenger Dresscode

Dafür galt natürlich ein strenger Dresscode: Geschwister müssen gleich angezogen sein. Knapp 100 Meter hätte die "längste Zwillingstafel der Welt" am Stadtplatz werden sollen. Wetterbedingt musste man allerdings in einen Saal übersiedeln.

Dennoch sind die Veranstalter überzeugt, mit 87 Paaren an einer Festtafel einen Weltrekord aufgestellt zu haben. Ob man es tatsächlich in das "Guinness Book of Records" geschafft hat, wird sich in rund zwei Wochen entscheiden.