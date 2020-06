Donautal ist ein Naturparadies

In der Donau leben mehrere Fischarten, die an größere Fließgeschwindigkeiten angepasst sind. Diese benötigen für die Fortpflanzung meist flach überströmte Schotterstrukturen. Ein typischer Donaufisch ist beispielsweise der Streber, den man früher zeitweise in den Nebenflüssen Inn und Salzach antreffen konnte.

„Entlang der Donau haben wir Schotterbänke angelegt, damit die Fische Lebensräume zum Ablaichen haben“, sagt Gudrun Strauß-Wachsenegger. Denn die Fischeier seien im Schotterraum vor der Strömung und Freßfeinden geschützt. Für die Radler sind die Schotterbänke willkommene Rastplätze, um sich auszuruhen und den Blick auf Fluss und Landschaft zu genießen.