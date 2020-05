Donaukreuzer im Schönheitsschlaf

Dort, wo in den Sommermonaten rund 200 Beinpaare entlangspazieren, ist Maler-vlies ausgelegt. Hinter den Panoramafenstern ist nicht die schöne blaue Donau, sondern schneebedecktes Hafengelände. Im Speisesaal steht Tischlerwerkzeug statt einer reich geschmückten Buffet-Tafel und in der Lounge sind die edlen Barhocker hochgestellt. „Erst kürzlich wurde neues Parkett verlegt“, erklärt Rolf Lange, der leitende technische Offizier der A-Rosa Riva.

Die Riva und drei weitere Kreuzfahrtschiffe der Reederei fahren in der warmen Jahreszeit unter deutscher Flagge über die Donau von Passau bis nach Budapest . In den Wintermonaten erholen sie sich im Linzer Handelshafen von ihren Strapazen. Böden müssen neu verlegt, Polstermöbel frisch bezogen, Matratzen gereinigt und die Maschinen auf Vordermann gebracht werden. Mit einer langen Liste an Verschönerungsmaßnahmen sind 15 von insgesamt 49 Mitarbeitern der Reederei neun Wochen lang beschäftigt. Dazu kommen Handwerker, die sich in wechselnder Besetzung unter die Crew aus Rostock mischen.