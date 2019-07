Dönmez angegriffen: Er zog Messer zur Verteidigung und wurde verletzt

Der frühere Grünen- und ÖVP-Mandatar und "wilde" Abgeordnete Efgani Dönmez ist Sonntagabend in Linz bei einer Auseinandersetzung verletzt worden. Er hatte, nachdem ein Mann seine elfjährige Tochter angespuckt hatte, ein Messer gezogen, woraufhin er wiederum mit einem Schirm attackiert wurde. Die Polizei bestätigte den Vorfall, ein politischer Hintergrund wird ausgeschlossen.

Dönmez war um 21.30 Uhr mit seiner Tochter in der Landstraße auf ein Eis. Er war in der Innenstadt unterwegs gewesen um mit der Tochter für den Fahrradführerschein zu üben. Als die beiden mit dem Rad nach Hause fahren wollten, sei plötzlich der Mann nahe dem Volksgarten absichtlich vor das Rad der Tochter gesprungen und habe sie angespuckt. Der Unbekannte gab wilde Drohungen von sich. "Er hat gerufen ,ich schneide euch den Kopf ab', ,ich steche euch ab', schildert Dönmez. "Während er mir drohte, hatte er seine Hand in der Jackentasche. Ich forderte ihn mehrmals auf die Hand herauszugeben, so Dönmez weiter. Weil er sein Kind schützen wollte, zog er ein Klappmesser, um den jungen Mann, angeblich ein Tschetschene, auf Distanz zu halten.