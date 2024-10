Digitaluni: Stelzer macht neue Standortsuche zur Chefsache

Die neue Digitaluni , die jetzt unter dem Namen IT:U firmiert, hat von Anfang an unter Startschwierigkeiten gelitten. Mit der Entscheidung der Stadt Linz, dass die dafür vorgesehen Fläche im Grüngürtel nahe der Johannes-Kepler-Universität aus Klimaschutzgründen nicht umgewidmet wird, ist nur ein weiteres Kapitel in dieser holprigen Geschichte.

Als die Stadt Linz - also der geschäftsführende Vizebürgermeister Dietmar Prammer (SPÖ), der als Planungsstadtrat immer hinter dem Standort bei der JKU gestanden ist - am Montag die Umwidmung abgesagt hat, war keine Stellungnahme des Landeshauptmannes Thomas Stelzer (ÖVP) zu bekommen.

„Synergien zwischen JKU und IT:U zu nutzen waren ein Hauptgrund dafür, den Standort in Linz-Auhof auszusuchen. Es war immer der explizite Wunsch der Stadt Linz und der ehemaligen JKU-Führung, die Digital-Uni in unmittelbarer Nachbarschaft zur JKU zu errichten. Deshalb sind alle Vorarbeiten und Planungen darauf abgestimmt gewesen“, erinnert Stelzer an früher getätigte Vereinbarungen und daran, „dass das auch in der 15a-Vereinbarung mit dem Bund so festgehalten wurde“.

Seitens des Landes wollen man trotz der Linzer Entscheidung "verlässlich am weiteren Ausbau der IT:U weiterarbeiten". Stelzer zeigte sich zuversichtlich, "dass wir gemeinsam mit dem Bund auch einen geeigneten neuen Standort für die IT:U finden werden".