„Dieser Parov“ schnappte Gabalier Musikpreise weg

Mit Brian Ferry, britischer Sänger der Band Roxy Music, stehe eine Kooperation an und der Remix „Dark Paradise“ mit Pop-Wonderwoman Lana del Rey ist seit März in den Charts. Von den Tourneen auf der ganzen Welt erhole er sich mit Sängerin Lilja Bloom und dem gemeinsamen Sohn auf einem Bauernhof im Mühlviertel.

Um bei diesem Erfolg nicht abzuheben, sei Demut angebracht, sagt er: „Manchmal muss man einfach sagen: Ich bin zufrieden. Momentan passiert so viel Tolles, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich zuerst verdauen muss.“

Mittwochabend triumphierteMarcus Füreder aliasals „Best Live Act“ und in der Königsdisziplin „Album des Jahres“. Kategorien, in denen der Steirer mit der Elvis-Tolle als Favorit galt, sowie in der Kategorie „Electronic“. „Dass wir den Österreich-Hero schlagen, hätte ich nie gedacht. Umso mehr freut es uns natürlich, dass wir die Preise heimgebracht haben“, sagt der Mühlviertler im Namen seines Teams.

Während für Parov Stelar im Ausland seit jeher der Laden brummt, musste er in der Heimat lange auf Anerkennung warten. „Es gab Zeiten, da hab’ ich wirklich strampeln müssen, dass mich in Österreich überhaupt jemand wahrnimmt. Heute sehe ich das nicht mehr so tragisch. Ich bin auch persönlich mit meiner Musik gewachsen.“