Die tödliche Liebe der Amazonenkönigin

Im Linzer Musiktheater steht eines der sprachgewaltigsten deutschen Dramen auf dem Programm. Die Oper „Penthesilea“ hat am Samstag, 2. März Premiere in deutscher Sprache mit Übertiteln (19.30 Uhr).

Die Amazonenkönigin Penthesilea und der griechische Krieger Achill sind zwar Feinde, verlieben sich aber ineinander. Im kriegerischen Wahn tötet sie ihn. Letztendlich muss auch sie den Tabubruch mit ihrem Leben bezahlen. Der Schweizer Komponist und Dirigent Othmar Schoeck hat Heinrich von Kleists gleichnamiges Trauerspiel 1927 vertont und es so in eine wuchtige, spätromantische Musiksprache gebracht. Peter Konwitschny, 2018 von der Zeitschrift „Opernwelt“ zum „Regisseur des Jahres“ gewählt, inszenierte Schoecks Werk 2017 an der Oper Bonn. Jetzt ist diese Inszenierung in Linz zu erleben.