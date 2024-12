Ebenfalls geöffnet ist das Familienskigebiet Wurzeralm, wo am Berg rund 30 bis 40 Zentimeter Schnee liegen. Seit vergangenem Wochenende kann in Hinterstoder auf der Höss dem Skifahren gefrönt werden. Der Hochficht im Mühlviertel ist ebenfalls schon in Betrieb. Der Feuerkogel bei Ebensee startet am Samstag, den 14. Dezember mit der Skisaison.