Die Schule der bunten Hunde

In Österreich gibt es 13 Waldorfschulen, die Kinder von der ersten Klasse bis zur Matura nach den anthroposophischen Theorien des Gründers Rudolf Steiner betreuen. Das Konzept baut auf Ganzheitlichkeit von Körper, Seele und Geist auf. Das spiegelt sich in den Schwerpunkten Handwerk, Kreativität und Naturwissenschaft wider.

„Der musische Part ist uns ganz wichtig. Es geht nicht um das Ergebnis, sondern um den Prozess", beschreibt die Russisch-Lehrerin Alexandra Luger die Intention dahinter, den Kindern in einem großen Teil ihrer Schulzeit künstlerische Fähigkeiten angedeihen zu lassen.

Die alternative Pädagogik will die jungen Geister in ihren Entwicklungsschritten begleiten, erklärt Klassenlehrerin Shona Feldmann. Das äußere sich schon an Kleinigkeiten wie der Wandfarbe: von Rosa für Erstklässlern bis zu Blau bei Maturanten. „In den ersten Jahren dominiert die spielerische Fantasie, die ab der siebenten Klasse weg ist, wenn das logische Denken einsetzt."

Die Buntheit der Schule ergibt sich schon alleine durch die rund 240 Schüler im Alter von sieben bis 19 Jahren. Lärmend sausen Taferlklassler durch das Erdgeschoß des altehrwürdigen Schulhauses im Linzer Domviertel, während die Abschlussklassen im obersten Stockwerk an ihren Projekten werken. Die Etagenhierarchie ist in der Waldorfschule die einzig tolerierte: Einen Direktor gibt es nicht, nur einen Schulältesten – und das ist Manfred Pröll, der in seinen 30 Jahren als Pädagoge einem klärenden Gespräch stets den Vorzug gegenüber einem „Fleck" im Zeugnis gab, sagt er.