"Die Oma muss weg": Mordprozess in Ried

Leopold D. bestreitet jeden Zusammenhang mit der Tat. „Ich bekenne mich nicht schuldig.“ Seinem Enkel hätte er das nicht zugetraut, durch Brutalität sei er nie aufgefallen. „Ich habe mich in ihm einfach getäuscht“, betont der pensionierte Hauptschuldirektor. Er habe den Lukas, der musisch sehr begabt sei, von klein auf immer gefördert. „Als Musiker braucht man Einfühlungsvermögen.“ Warum der Enkel ihn nun als Anstifter beschuldigt, kann er nicht nachvollziehen: „Ich finde keine Erklärung dafür, weil ich ihn als Person überhaupt nicht so eingeschätzt habe.“

Laut einem psychiatrischen Gutachten sei jedoch eine eigenmotivierte Tatausführung durch Lukas S. als „nicht wahrscheinlich“ einzustufen. Demnach ist er auch nicht aggressionsaffin. Aufgrund seiner Persönlichkeitsstruktur aber dürfte er nicht in der Lage gewesen sein, sich den Aufforderungen des Opas zu widersetzen. Lukas S. scheint sich von ihm noch nicht völlig gelöst zu haben: „Ich weiß nicht, was ich täte, wenn alles wieder so wäre“, bestätigt er.

Der Prozess wird heute, Dienstag, fortgesetzt.