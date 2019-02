Die „Mundart-A-capella-Boygroup“ mit Hang zur Popmusik

Das in Wien lebende Herren-Sextett traf sich einst monatlich zum Wein trinken und singen. Aus diesen konspirativen Treffen entstand 2012 die „ Gesangskapelle Hermann“, benannt in Anlehnung an ihr ursprüngliches Probenlokal in der Wiener Hermanngasse. Die selbst ernannte „Mundart-A-capella-Boygroup“ mit Hang zum Pop und zu kabarettistischen Texten steht leger in Hemden oder Pullis auf der Bühne. Sie hat ihre größten Fans nach wie vor in ihren Heimatorten Ottensheim, Schärding, Altenberg bei Linz, Ried im Innkreis, Brunnenthal bei Schärding und Herzogenburg in Niederösterreich. Von diesen ländlichen Gegenden gestärkt, zogen die sechs Herren ihre Kreise bis in den Gläsernen Saal des Wiener Musikvereins. Am Samstag, 16. Februar steht sogar ein Auftritt mit dem Duo „Wiener Blond“ im Wiener Konzerthaus an.