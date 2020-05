„Die Leute kaufen wie die Bösen“

Endlich ist der Schnee da“, jubelt der Sporthandel am vierten Weihnachtseinkaufssamstag. „Ein Aufholen wird zwar nicht mehr möglich sein, aber man hofft weiterhin auf schlechtes Wetter“, sagt Thomas Krötzl vom Einkaufszentrum Varena in Vöcklabruck. „Ein absoluter Knaller“ seien hingegen Gutscheine. Am Donnerstag wurde der Millionste „Der Zehner“-Gutschein, erhältlich in zehn Einkaufszentren österreichweit, verkauft – das bedeutet bisher mindestens zehn Millionen Euro Umsatz, nur in Form dieser Gutscheine.