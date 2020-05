Die letzten Cowboys vom Jahrmarkt

Rieger

Acht Monate im Jahr istmit seiner 65-köpfigen Crew in ganzund Holland unterwegs. Die Schaustellerei sei eigentlich ein wildromantischer Job, sagt er: „Wir sind die letzten Cowboys, treiben unsere Fahrgeschäfte von Weide zu Weide und wenn alles abgegrast ist, ziehen wir wieder heimwärts.“

Ob das Privatleben da auf der Strecke bleibt? Seine Freundin und die beiden Hunde sieht er selten, dafür umso intensiver, sagt Rieger. Und so richtig daheim fühlt er sich eh nur in seinem Wohnwagen – Luxusausführung: „Der ist größer als so manche Singlewohnung. Mir fehlt es an nichts.“

Oft ist er auf mehreren Marktplätzen vertreten: An diesem Wochenende wird am Rieder Volksfest und in Luxemburg abgebaut, während das Welser Volksfest schon seit Donnerstag läuft. Am Freitag hat der technische Aufbau am Urfahraner Marktgelände in Linz begonnen. Bei bis zu 450 Teilen auf 800 Quadratmetern für die Achterbahn „Crazy Mouse“ ein aufwändiger Job, wo alles auf den Millimeter genau sitzen muss.

Und setzt sich der Chef dann auch selbst in eines seiner Fahrgeschäfte? „Was glauben Sie, was meine Mitarbeiter aufführen würden, wenn ich in so einem Wagen festsitze? Da ging’s mir schlecht“, sagt er lachend.

Das Welser Volksfest endet heute, Sonntag. Am 28. September geht es für die Rieger-Spaßkompanie am Urfahraner Jahrmarkt weiter.