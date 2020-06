Die Hochwasseropfer sind für neue Fluten gerüstet

Von seinem touristisch günstigen, aber gefährlichen Posten will der 53-jährige Rumäne nicht weichen. „Ich führe einen für die Region sehr wichtigen Betrieb", bleibt er stur und verweist auf knapp 8000 Nächtigungen pro Jahr. Seine Idee: Er will den gesamten neuen Hüttenkomplex auf einen schwimmenden Ponton stellen und ihn bei einer Überflutung an der Dammmauer befestigen. Das sollte etwa 500.000 Euro kosten. Geld, das der Gastronom teilweise vom Land haben will. Seine Aussichten auf Erfolg seien zugegeben gering. „Laut den Vorgaben des Bundesministeriums für Infrastruktur gelten Freizeitanlagen als nicht schützenswert", zitiert er die Richtlinien für den Bau des Machlanddamms.

Diese betreffen in Grein auch Sportplatz und Freibad, erklärt Bürgermeister Manfred Michlmayr. Er hört die Klagen der Familie Colesnicov nicht zum ersten Mal: „So sehr ich es bedauere, es lässt sich nicht ändern. Ich kann ihm nur raten, sich auf den Ernstfall vorzubereiten." Dem sind sich die Colesnicovs bewusst: „Wir leben mit der Angst, dass wir bald wieder vor einem Trümmerfeld stehen. Aufgeben werden wir aber nicht."