Die gut Ausgebildeten müssen aus dem Sauwald wegziehen

Die laut Statistik höchste Zahl an Abwanderern im Bezirk verzeichnet die Gemeinde Eggerding, wo der Landtagsabgeordnete und Gemeindebundpräsident Hans Hingsamer Bürgermeister ist. Den starken Abgang führt er auf eine größere Gruppe von Türken zurück, die in Eggerding eine Zeit lang in abgewohnten Häusern gelebt hätte und die nun woanders hingezogen sei. Dazu komme, dass die jungen Leute, die studierten, nicht mehr zurückkämen. „Der Hauptgrund sind die fehlenden Arbeitsplätze.“ Er sehe das bei seinen eigenen Töchtern. Die ältere habe Betriebswirtschaft in Linz studiert,die zweite in Graz. „Sie ist dort hängengeblieen.“ Der Zug gehe einfach in die Ballungsräume. „Alle ziehen in die Städte. Man bemüht sich, Betriebe herzuholen. Bei den Straßenverbindungen tun wir uns aber sehr schwer.“