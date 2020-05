Die etwas anderen Communisten

Eigentlich sollte heuer groß gefeiert werden, die Brauerei besteht seit 250 Jahren. Die geplanten Festivitäten mussten jedoch allesamt abgesagt werden. Immerhin ein Jubiläumsbier „Imperator“ mit 8,2 % Alkoholgehalt und ein Gewinnspiel gibt es. Und es bleibt die Hoffnung, dass der traditionelle Starkbieranstich am 25. Oktober im Brauhof abgehalten werden kann.

1770 startete die Braucommune

Die Freistädter Biergeschichte reicht weit zurück. 1363 verlieh Herzog Rudolf IV. den Bürgern innerhalb der Stadtmauern das Privileg, in ihren Häusern Bier zu brauen und auszuschenken. Die taten sich 1770 zur Braucommune zusammen und beschlossen, ein gemeinsames Brauhaus zu errichten. Der Vertrag mit der Gemeinde über den Kauf des Grundstücks gilt als Gründungsurkunde. Die Rechtsform der Braucommune ist einzigartig in Europa. Weil das Braurecht heute wie damals auf 149 Häuser grundbücherlich festgeschrieben ist. Da die Communisten ihre Anteile nicht verkaufen können, sei absolute Unabhängigkeit für immer garantiert, freut sich Pöschko. „Es müsste jemand die ganze Innenstadt kaufen, dann gehört ihm auch die Brauerei.“

126 Mitarbeiter

Die spezielle Gesellschaftsform bedeutet tiefe Verankerung in der Stadt und deren Umland. Geschäftsführer Pöschko leitet daraus Verantwortung ab. In diesem Sinn hat er soeben eine Gemeinwohlbilanz erstellt. Darin ist aufgelistet, was der Brauerei jenseits von Umsatz, Gewinn und Kapitalrendite wichtig ist. Etwa, wie sie mit Lieferanten und Kunden umgeht. Und mit den aktuell 126 Mitarbeitern, von denen in der Krise kein einziger freigestellt wurde. Das Brauhaus, der zur Brauerei gehörende Gasthof, wird demnächst mit der Originalbelegschaft wiedereröffnet. Diese Werte würden in Zukunft einen hohen Stellenwert haben, ist Pöschko überzeugt.