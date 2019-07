Die Douglasie als Hoffnungsträger im Klimawandel

Der stellvertretende Leiter der Forstdirektion Christoph Jasser betont die Vorzüge des Holzbaus: „Für ein Holzhaus werden etwa 40 Kubikmeter Holz benötigt. Dadurch sind in diesem Haus rund 40 Tonnen gespeichert. Zusätzlich wird durch die Vermeidung der energieintensiven Herstellung von Ziegel bzw. Beton weiteres eingespart. Die Emissionen für die Baumaterialien für ein Haus belaufen sich auf 50 Tonnen . In Summe werden durch die Errichtung eines Gebäudes in Holzbauweise also 90 Tonnen eingespart. Das entspricht dem Ausstoß eines Autos auf einer Strecke von 700.000 km. Alle elf Sekunden wächst in Österreichs Wäldern ein Holzhaus heran.“

Autor: Josef Leitner