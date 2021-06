Neonazi als Facebook-Freund

Am Mittwoch meldete sich allerdings FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky per Aussendung und veröffentlichte auf Youtube eine Videopassage, die das Foto widerlegen soll. Tatsächlich ist dort zu sehen, wie der Betroffene lediglich winkt. Die FPÖ betont nun, dass "jene Personen in einen völlig falschen und rufschädigenden Zusammenhang gebracht" wurden. Die FPÖ will den Fall rechtlich auf Verleumdung, Kreditschädigung und üble Nachrede prüfen lassen.