Der wohl modernste Milchviehstall Österreichs

Die Gastronomie am Rathmacher Hof am Tannberg

Johann Klinger, 5220 Lochen am See, Tannberg 9,

www.rathmacher.at

› Rückkehr des Betriebes in den Vollerwerb beruhend auf den

drei Geschäftszweigen Solidarische Landwirtschaft, Obst-

Selbsternte-Garten und Landcafe

› 2015 Reaktivierung des Betriebes, Anlage der Bio - Obst- und

Beeren Selbsterntekultur

› 2018 Ausbau der Gastgewerbeprojektes " Landcafe

Rathmacher"

› Aktuell 27 Ernte-Anteil-Nehmer vertraglich gebunden

› Eigenes Gemüse und Produkte werden selbst verwertet

Überschuss wird im Dorfladen weiterverkauft

Tierwohlstall 4.0 – Der wahrscheinlich modernste

Milchviehstall in Österreich

Gruber Markus, Rosa und Josef

4372 St. Georgen am Walde, Ober St. Georgen 46

› Ziel: dem Hofübernehmer einen Vollerwerbsbetrieb zu schaffen

› Neubau eines besonders tierfreundlichen Milchviehstalles für

70 Tiere in steiler Hanglage, sparsamer Umgang mit Bauland

und besonderes Unterbaukonzept, unter dem Stall befinden

sich eine Maschinengarage u. der Güllekeller

› Zum Zweck des Tierwohls und der Arbeitsqualität volle

Automatisierung: Melk- u. Fütterungsroboter,

Entmistungsroboter, Tiefboxen, Kuhbürste

› Zentrale Bedienung aller Technikkomponenten per

Smartphone möglich

› Zusammenarbeit mit regionalen Firmen – Wertschöpfung in der

Region