„Der Prophet gilt nix im eigenen Land“

Hugo Schanovsky ist im besten Sinne des Wortes ein „Herr“. Im sorgfältig gebügelten Hemd, mit Anzug und Krawatte sitzt er am hintersten Tisch des Café Traxlmayr an der Linzer Promenade. „Guten Tag, gnädiges Fräulein“, grüßt der Altbürgermeister höflich und beginnt ohne Umschweife zu erzählen.

Politik und Lyrik Der pensionierte SP-Kommunalpolitiker hat bisher mehr als 200 Bücher geschrieben. „Nur“ 70 davon wurden veröffentlicht. Im Linzer Wissensturm gibt es eine eigene Abteilung für seine Werke. „Glück bedeutet für mich, etwas zu schreiben, das den Papierkorb überdauert.“ Es fällt ihm jedoch immer schwerer, seiner Leidenschaft nachzugehen. Schanovsky hat an beiden Augen den Grünen und den Grauen Star. Weil er zudem an Altersdiabetes leidet, könnte er völlig erblinden. Nach wie vor verfasst er seine Manuskripte händisch: „Ich sehe oft gar nicht, was ich da schreibe. Für einen Schriftsteller ist das sehr schlimm.“ Dieses Schicksal teilt er mit dem gehörlosen Komponisten Beethoven, dem er eine lyrische Biografie widmete. Ein Genre, das der gebürtige Steyrer erfunden haben will. Das Leben bedeutender Persönlichkeiten wie Adalbert Stifter, Anton Bruckner und Pablo Neruda, sein neuestes Werk, erzählt er in Prosagedichten. An das Aufhören denkt er noch lange nicht. Täglich schickt er ein „Bildgedicht“ an Politiker wie Heinz Fischer, Werner Faymann oder den Linzer Bürgermeister Franz Dobusch. Letzterer reagiere nicht auf seine Denkanstöße, Faymann hingegen sei ein eifriger Brieffreund.