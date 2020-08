Der Onkologie in Linz fehlen die Fachärzte

Die Abteilung der Onkologie des Kepler Universitätsklinikums (KUK) hatte schon einmal gesündere Zeiten. Derzeit scheint sie etwas zu kränkeln: Vier Ärzte gingen ab. Der Abteilung gehen somit langsam die Fachärzte aus. Laut Geschäftsführer Franz Harnoncourt sei es zwar eine schwierige, aber „keine ungewöhnliche Fluktuation". Nicht alle teilen jedoch diese Meinung.

11,5 Ärzte arbeiten derzeit in der Onkologie-Abteilung des KUK in Linz – drei zu wenig. „Die Onkologie ist zwar groß, aber nicht übermäßig“, sagt Harnoncourt im KURIER-Gespräch. Zwei der Fachärzte seien in Pension gegangen, zwei weitere hätten sich um andere Stellen beworben – jeder einzelne fehle deshalb umso mehr.