Der Mustang-Flüsterer

Mit schweren Stiefeln, Jeanshemd und Cowboyhut über der silbernen Wallemähne saß Erich Pröll vor einem Jahr als einziger Nicht-Amerikaner in einer Pferdeauktion in Cheyenne, US-Bundesstaat Wyoming. An diesem Tag „adoptierte" er drei Mustangs – einen Hengst für 700 und zwei Stuten für knapp 200 Dollar. Zehn Jahre lang hat sich der oberösterreichische Naturfilmer darum bemüht, die amerikanischen Wildpferde in seine Heimat bringen zu dürfen.

Anfang Juni machte er sich in den Wilden Westen auf. Am Mittwoch ging es für das Trio in einem für Langflüge konzipierten Stall im Jumbojet über den Atlantik nach Amsterdam. Von dort aus geht die Reise mit dem Auto nach Oberösterreich weiter. Auf Prölls Farm in Goldwörth an der Donau warten vier Quarter Horses auf die jungen Wilden. „Ich will sehen, wie sie mit domestizierten Pferden zurechtkommen. Außerdem können meine älteren Stuten den Junghengst ein bisschen erziehen", erklärt er.