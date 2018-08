„Der moderne Sozialstaat wurde in Goisern erfunden“

Gründer der Arbeiterbildungsvereine war Konrad Deubler (1814-1884), „der geistige Vater von allem. Er war ein Goiserer, der die Mühle in Hallstatt gepachtet hat. Er gründete am 18. Jänner 1868 den Verein in Hallstatt, am 26. Juli den Zweigverein Goisern, der am 29. September ein eigenständiger Verein wurde. Deubler war Anhänger der Darwinschen Evolutionstheorie. Er war mit den Freidenkern in Verbindung, die er in seine Villa eingeladen hat, die er nach dem Philosophen Ludwig Feuerbach benannt hat.“

In Goisern sei damals jedes zwei Haus ein Wirtshaus gewesen. „Deubler hat eines davon in der Kirchengasse gekauft und im ersten Stock eine Bibliothek eingerichtet. Direkt neben der katholischen Kirche. Er war Protestant, wir Gosauer sind alle Protestanten.“ Ebenso die Bergleute , die keine Proleten, sondern wißbegierig gewesen seien. Der Vater von Martin Luther war auch Bergmann. „Wer in Goisern etwas auf sich gehalten hat, hat eine deutsche Luther-Bibel gehabt.“ Zur Zeit der Gegenreformation habe es in Goisern Aufstände der Arbeiter gegeben, die niedergeschlagen worden sein, die Protestanten wurden in den Untergrund gedrängt (Geheimprotestantismus).