Der Linienrichter - Eine zentrale Randfigur

Hin und wieder ist Brandner in Oberösterreich als Schiedsrichter tätig. Alles in allem kommt er auf 60 bis 70 Einsätze im Jahr. Ehefrau Diana habe Verständnis für sein zeitaufwendiges Hobby, „sie kennt mich nicht anders“. Schließlich hat er schon mit 18 mit der Schiedsrichterei begonnen. „Ein verlässlicher Helfer, der teamorientiert sein muss“, beschreibt Thomas Prammer das Anforderungsprofil des Assistenten. Der Rechtsanwalt – zu seiner aktiven Zeit stand Brandner bei ihm 22 mal auf der Linie – ist jetzt Vorsitzender der Schiedsrichterkommission im OÖ. Fußballverband. Ihm sei wichtig gewesen, „dass man im Team durchaus einmal Klartext reden kann, was man besser machen muss“. „Es gibt Spiele, bei denen man nicht ganz so glücklich agiert“, räumt Brandner ein. „Da fragt man sich, warum man sich das antut.“ Ans Aufhören habe er jedoch nie gedacht. Gestern war er bei WAC-Hartberg im Einsatz, heute feiert er seinen 43er. Solange ihm die Beobachter gute Leistungen attestieren, will er weitermachen.