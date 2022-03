Der Krieg als Chance

Europa bzw. die EU sind in Krisen gewachsen. Es wird auch diese Krise in Solidarität meistern. Es geht um unsere Souveränität. Krisen erzwingen ein Umdenken: So kann es nicht weitergehen. In der chinesischen Sprache besteht das Wort Krise aus zwei Silben, die einzeln gelesen die Worte Gefahr und Chance bedeuten. Also die Chance, sich zu einer Sicherheits- und Verteidigungsgemeinschaft weiterzuentwickeln. Dazu gehört auch Energiesicherheit.

Ă–ko-Umbau vorantreiben

Auch Österreich muss sich um seine Energiesicherheit sorgen. Die Krise mit ihren hohen Preisen bietet die Chance, rasch auf dem Weg des ökologischen Umbaus voranzukommen. Denn die Alternativen beginnen sich zu rechnen. Dennoch braucht es dazu staatliche Infrastruktur bzw. staatliche Erstunterstützung. Die Putin-Versteher haben uns in eine Sackgasse sprich Abhängigkeit manövriert, die uns teuer zu stehen kommt. Sie sollten uns nun mit ihren Ratschlägen verschonen, sich in Schweigen ergehen und sich als Buße in der Flüchtlingshilfe engagieren.