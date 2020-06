Der Kosmos im eigenen Körper

Christine und Dietmar Hager sind beispielgebend, wie einander Schulmedizin und die traditionelle Heilkunst ergänzen können. Als sich der Spezialist für Handchirurgie mit einer Ordination in Linz-Urfahr im vergangenen Jahr selbstständig gemacht hat, quartierte sich auch seine 37-jährige Frau Christine in der Ordination ein. Nicht um sich als Frau Doktor wichtig zu machen, sondern sie bietet als diplomierte Praktikerin in der Traditionellen Europäischen Heilkunst alternative Behandlungsformen an.

„Viele sind auf der Suche nach solchen Methoden“, erzählt Dietmar Hager aus seiner Ordinationserfahrung. Patienten haben nach Operationen meist Narben. „Da nehmen wir die Ringelblumen. Ich stelle die Rezepte zusammen, die Apotheken produzieren die Salben. Das ist rechtlich so vorgegeben“, erzählt seine Frau Christine, deren Kräuterreich an den Ordinationsraum ihres Mannes anschließt.

„Die Menschen sollen erkennen, welche Schätze wir von der Natur geschenkt bekommen und wie man sie anwenden kann. Mensch und Pflanze sind eine Einheit.“ Die gelernte Krankenschwester, die mit ihrem Mann drei Kinder hat. möchte die Menschen wegbringen vom konsumierenden Verhalten, sich bei Bedarf einfach ein paar Tabletten einzuwerfen. „Wir werden von der Natur ununterbrochen versorgt. Mit Luft, Nahrung und Heilkräutern.“ Viele Kräuter seien in der Natur und im Garten zu finden. Und sie kosten nichts.