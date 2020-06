Der Kampf um die Nahversorgung findet nicht nur am Land, sondern auch in den Städten statt. Spar setzt hier auf eine neues Konzept, das sich „food in the city" nennt.

In Wien, Salzburg und Innsbruck werden auf einer Fläche von jeweils rund 100 Kaffee, Weckerln, Salate und Mittagessen angeboten. Sie richten sich an Touristen und Kunden, die zu Fuß unterwegs sind.

Sehr gut entwickeln sich momentan auch die Tankstellen-Shops. Derzeit gibt es von Spar in Oberösterreich in Zusammenarbeit mit der Firma Turmöl schon zwölf Shops. Sie werden bis Ende 2012/`13 auf 35 aufgestockt. War Einkaufen in diesen Geschäften früher teuer, so kosten Spar-Eigenmarken heute gleich viel wie in den Supermärkten. Markenartikel sind um 15 Prozent teurer.

Besonders an Sonn- und Feiertagen – wenn die Geschäfte geschlossen haben – sind die Tankstellen-Shops sehr gefragt. An manchen Tagen werden sie regelrecht gestürmt.

Am Freitag hat Spar am Salzburger Hauptbahnhof einen 650-m²-Markt mit angeschlossenem Bistro eröffnet. Der Markt ist in vollem Umfang auch am Sonntag geöffnet. Am Linzer Hauptbahnhof darf Spar am Sonntag nur auf 80 Fläche verkaufen, was von vielen nicht verstanden wird.