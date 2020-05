Der Geburtenrückgang entleert Oberösterreichs Randregionen

Die Zuwanderer siedeln sich vor allem in den Städten an“, erklärt Fürst. Gleichzeitig wandern die Stadtbewohner in das städtische Umland ab, weil sie das Leben in der Natur bevorzugen. „Deshalb verzeichnen die Bezirke Urfahr, Linz-Land oder Wels-Land Wanderungsgewinne.“ Die Menschen wollen im Grünen wohnen und in der Stadt arbeiten, weil dort besser bezahlt wird. Fürst: „Wir haben in Oberösterreich eine Zentralisierung, die großflächig vor sich geht.“