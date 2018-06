Der Blumentopf und das Bier

„Mut kann man nicht kaufen, Mut hat man“, lautet ein Sprichwort. „Nur den Mutigen gehört die Welt“, ei anderes. „Mein größter Fehler, den Fehler, den ich mir nie vergeben kann, ist, dass ich eines Tages aufhörte stur meiner eigenen Individualität zu folgen“. meinte Oscar Wilde. Haben Sie den Mut zu Ihrer Individualität zu stehen. Das, was ihnen passiert, ist das, was das Leben interessant macht, sowohl das Gute wie das Schlechte. Haben Sie den Mut es zu akzeptieren. Was immer sie auch tun, jammern Sie nicht drüber. Jammern heißt die Schuld von sich zu schieben. Das ist Feigheit vor den Tatsachen, vor dem Leben.

Haben Sie den Mut Ihr Leben zu gestalten. Sie gestalten Ihr Leben, nicht der Zufall. Haben Sie den Mut Kritik zu akzeptieren und selbst zu kritisieren. Aber: Greifen Sie bei Ihrer Kritik keine Menschen an, sondern nur Handlungen wie Dummheit, Faulheit, Bigotterie, Heuchelei oder Unehrlichkeit. Haben Sie den Mut Ihre Glaubenssätze zu überdenken und gegebenenfalls zu ändern. „Sei so wie du bist. Sonst wirst du Dein Leben verpassen“, sagte Buddha. „Solange Sie sich immer wieder Gedanken darübermachen, was andere über Sie denken, sind Sie eben von jenen vereinnahmt“ ( Neale Donald Walsch). Denn Sie haben keinen Einfluss darauf, was hinter Ihrem Rücken gesprochen wird. Daher frei nach dem Motto- profan, aber allgemein verständlich. „Was kümmert’s die Eiche, wenn die Säue den Rüssel an Ihrem Stamme wetzen.“

Alois Zangerle ist Unternehmensberater und akademischer Exportkaufmann.www.alois-zangerle.at