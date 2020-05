Das Umland geht in Linz baden: Stadt will Abgeltung

Obwohl Gäste aus dem Umland zusätzliche Auslastung in den Linzer Bädern bringen, sind die Eintrittspreise keineswegs kostendeckend. Der Abgang beträgt jährlich sechs Millionen Euro. "Jeder Besuch muss mit durchschnittlich sechs Euro subventioniert werden", rechnet Forsterleitner vor. Derzeit trage diese Kosten allein die Stadt. In Zukunft solle aber auch das Land zahlen. Und zwar 1,5 Millionen pro Jahr, was der Nutzung der städtischen Bäder durch Nicht-Linzer entspreche.

Beim Land stößt Forsterleitners Forderung auf wenig Gegenliebe. Im Budget seien jährlich nur zwei Millionen Euro für Bäder veranschlagt. Drei Viertel davon an Linz zu überweisen, sei unrealistisch, heißt es aus dem Büro von Sportlandesrat Michael Strugl ( ÖVP).

Forsterleitners Parteikollege, Landes-Vize und Gemeindereferent Reinhold Entholzer, zeigt Verständnis für das Linzer Anliegen: "Ein aufgabenorientierter Finanzausgleich ist zu diskutieren."

Dass sich Linz vom Land finanziell benachteiligt fühle, sei ein alter Hut, meint hingegen Grünen-Klubobmann Gottfried Hirz. "Es ist leider Faktum, dass sich viele Gemeinden ihre Bäder nicht mehr leisten können." Umso mehr wäre eine gemeindeübergreifende Finanzierung sinnvoll. Derzeit reißt ein Hallenbad durchschnittlich 230.000 Euro pro Jahr ins Gemeindebudget, ein Freibad 45.000 Euro.

Welche Bäder zugesperrt werden, steht noch nicht fest. Die Bäderstudie sei nur eine Empfehlung, betont man beim Land. Eine "Schließungsliste" wurde nicht aufgesetzt, zumal die Politik vor den Wahlen unpopuläre Entscheidungen scheut.

Zumindest der Landesrechnungshof traut sich Tacheles reden: Kirchdorf etwa empfahlen die Prüfer, die kommunale Sauna und das Parkbad zuzusperren, weil sich die Stadt diese Einrichtungen nicht leisten könne.