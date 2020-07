Das Theater als Spiegel der Seele

Nur drei Jahre nach Abschluss seines Studiums der Theaterwissenschaften gelang Schachermaier, wovon viele seiner Kommilitonen ein Leben lang nur träumen „Natürlich denkt man zuerst: ,Oh mein Gott, das Burgtheater!‘ Wenn man dann diesen Druck ablegt, kann man sich in einem so professionellen Umfeld so richtig entfalten.“

Ans Theater wollte Michael, seit er 16 Jahre alt ist – und das völlig kompromisslos. „Wo sonst kann man so viele Leben ausprobieren, als in den dunklen Theatersälen? Es ist, als würde man mit seiner Fantasie spazieren gehen“, kommt er ins Schwärmen. Das Burgtheater sei für den kreativen Geist aus dem Salzkammergut aber nicht das Endziel. Welche Richtung er einschlagen will, habe er noch nicht entschieden. Fix sind für den freien Regisseur nur die nächsten Etappen wie Engagements im Schauspielhaus Salzburg und am Wiener Volkstheater.