Das Salzkammergut auf Europas Bühne

Kommentar von Josef Ertl

Oberösterreich will in die Champions League, also an die Spitze der europäischen Regionen. Viele Unternehmen im Land bewegen sich schon seit Jahren dort, so manche sind Weltspitze. Auch in der Kultur sind wir top. Das Ars Electronica Center mit seinem Festival, das Bruckner Orchester, das Musikschulwerk und die Bruckner Universität spielen vom Niveau international mit. Hier gibt es aber ein Marketingproblem, denn die Qualität ist überregional viel zu wenig bekannt.

Linz hat profitiert

Linz hat 2009 von der Europäischen Kulturhauptstadt enorm profitiert. Die ehemalige Stadt mit dem Nazi-Geruch und der schlechten Luft konnte sich überregional als Stadt der Arbeit und Kultur profitieren. Nun will es das Salzkammergut wissen und tritt mit Dornbirn und St. Pölten in den Wettbewerb um die Kulturhauptstadt 2024. Das Land sollte den Vorstoß der Salzkammergut-Gemeinden voll unterstützen: Sowohl mit den politischen Einflussmöglichkeiten als auch finanziell.

Viel zu bieten

Wird das Salzkammergut tatsächlich Kulturhauptstadt, schaut ganz Europa auf uns. Wir haben etwas zu bieten: Hallstadt, Bad Ischl, das Ausseerland, den Dachstein. Und es gibt viel zu diskutieren: Landflucht, Massentourismus, Nachhaltigkeit etc.

Es ist wie in der Champions League: Wer die sich bietenden Torchancen nicht nutzt, fällt zurück, der Mitbewerb ist jedenfalls im Vorteil. josef. ertl