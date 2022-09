Das Riesenrad in Urfahr dreht sich wieder

Studentenparty

Am Mittwoch ist dann tagsüber Familienspaß mit zahlreichen Ermäßigungen angesagt. Bevor am Abend ab 20 Uhr dann das erstmals stattfindende Studentenfest über die Bühne geht: Mit den Hochschülerschaften der Linzer Universitäten und Hochschulen will man so alle Studierenden im neuen Semester und in Linz willkommen heißen. DJ Coverrun wird dazu bei freiem Eintritt im Festzelt unter dem Motto „Der Wirt für’s Fest“ auflegen.

Als wichtiger Fixpunkt der Schausteller gibt es dann am Freitag, dem 7. Oktober, um 11 Uhr im Autodrom Straßmeier den ökumenischen Gottesdienst. Am Abend findet dann das ARGE Feuerwerk statt, wodurch sich der Himmel ab 21.30 Uhr in ein farbenfrohes Lichtermeer verwandeln wird.