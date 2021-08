Das Oberösterreich-Ticket kostet 695 Euro

Das österreichweite 1-2-3-Ticket, nunmehr Klimaticket genannt, startet am Nationalfeiertag, dem 26. Oktober um 949 Euro. Zumindest vorerst nicht mit an Bord sind Wien, Niederösterreich und das Burgenland. Der Fahrplan dazu wurde am Mittwoch in Linz vorgestellt, zu dem Verkehrs- und Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) mit dem Zug angereist war. Zum Start wird das Klimaticket um 15 Prozent ermäßigt angeboten werden. Ab Vorverkaufsstart am 1. Oktober bis zum Nationalfeiertag kostet es 949 statt 1.095 Euro für ein Jahr. Für alle unter 26 und für Senioren gibt es eine Ermäßigung auf 821 Euro, mit den 15 Prozent Rabatt zum Start sind es 699 Euro.

In Oberösterreich startet parallel zum Klimaticket das Regionalticket für OÖ, gaben Thomas Stelzer (VP) und Infrastrukturlandesrat Günther Steinkellner (FP) bekannt. Die oberösterreichweite Karte kostet 695 €.